Pistocchi: «Il Milan ha fallito in quasi tutti gli obiettivi stagionali». Le parole del giornalista sulla stagione rossonera

Maurizio Pistocchi ha espresso il suo parere sulla stagione del Milan con un tweet. Ecco le parole del giornalista:

«Con l’eliminazione dalla Champions il Milan fallisce anche l’ultimo trofeo stagionale: dopo aver perso SuperCoppa, Scudetto e Coppa Italia la stagione finisce con zero titoli. Ai rossoneri rimane la zona Champions, fallire anche questo obiettivo sarebbe deleterio per i conti del club. Al di là delle responsabilità di Pioli – che non ha saputo far crescere il gioco della squadra e gestire i momenti di criticità-anche le scelte di mercato hanno influito negativamente sulla stagione e saranno oggetto di discussione tra la proprietà e la dirigenza. Detto questo, il Milan è una società di giovani con una rosa giovane, e adesso deve fare uno step ulteriore perché lo scudetto dello scorso anno non rimanga un’eccezione. Serve una crescita che riguardi sia il gioco che le individualità, e investimenti adeguato al blasone del club»