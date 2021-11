Pistocchi: «Milan più forte del Napoli, stasera sfida importante»

Intervista esclusiva di Calcionews24 a Maurizio Pistocchi, giornalista, che ha parlato di Scudetto e del match del Milan di stasera

Intervista esclusiva di Calcionews24 a Maurizio Pistocchi, giornalista, che ha parlato di Scudetto e del match del Milan di stasera. Ecco le sue parole sui rossoneri.

«Fiorentina-Milan, dal punto di vista emozionale, è stata sempre una sfida importante, ma è Pioli contro il suo passato, una rivalità tra Fiorentina e Milan che c’è sempre stata e in passato hanno fatto sempre vedere gare importanti. Napoli o Milan? Non c’è una favorita tra le due, che sono le più forti ammirate in queste 12 giornate. Il Napoli ha grande equilibrio, il Milan individualmente probabilmente è più forte, ha giocatori come Ibra, Leao, Rebic, Giroud, Brahim Diaz, Saelemaekers, che hanno qualità individuali molto forti. E in più il Milan gioca anche un buon calcio. Direi che queste due squadre sono dove meritano perché hanno fatto meglio delle altre».

