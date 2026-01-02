Pisacane: «C’è amarezza. Era rigore? Bisogna aiutare gli arbitri»

Pisacane, al termine di Cagliari Milan, match terminato 0-1, ha rilasciato alcune dichiarazioni

Fabio Pisacane, al termine di Cagliari Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

SULLA GARA – «E’ successo che è difficile pensare di fare 90 minuti sulla falsariga di quanto fatto all’inizio! E’ normale che abbiamo dovuto cambiare il piano gara per via del gol preso. C’è amarezza, ma non mi sento di recriminare oggi i miei ragazzi».

BRACCIO DI RICCI? – «Non è rigore. Bisogna anche aiutare gli arbitri».

ASPETTI POSITIVI – «E’ normale che da allenatore non c’è una caratteristica più bella di quanto evidenziato. Al netto di quello che ci sta capitando di domenica in domenica, a me piace mettere l’accento sulle cose positive. Anche perdendo Deiola, la squadra ha risposto in modo egregio, come la prova anche di Mazzitelli che ha fatto una buona partita».