Pisa Parma 0-1: un rigore di Benedyczak  regala tre punti pesantissimi ai ducali. Il resoconto del match

 Pisa Parma 0-1: un rigore di Benedyczak  regala tre punti
Published

12 minuti ago

on

By

Gilardino

Pisa Parma 0-1: boccata d’ossigeno puro per i ducali. Benedyczak glaciale dagli undici metri, notte fonda per Gilardino

Nello scontro diretto che valeva una fetta importante di permanenza in categoria, il Parma compie la missione e respira aria fresca allontanandosi dalle sabbie mobili della classifica.

Al Tardini va in scena una gara tesa e bloccata dalla paura, decisa dall’episodio chiave maturato proprio sul finire della prima frazione di gioco: è la freddezza di Benedyczak a trasformare il calcio di rigore che vale l’0-1 e, soprattutto, tre punti di platino per gli emiliani.

Il Pisa, costretto a rincorrere, non è riuscito a trovare la lucidità necessaria per scardinare la retroguardia ducale nella ripresa. La frustrazione dei toscani si è materializzata nel peggiore dei modi nei minuti finali, quando un brutto fallo di Nzola ha lasciato la squadra in 10 uomini, spegnendo di fatto ogni velleità di rimonta. Con questo successo, il Parma compie un balzo in avanti fondamentale, mentre per i nerazzurri la situazione si fa sempre più delicata.

