Pirlo su Pioli: «Allenatore evoluto. Al Milan si è visto…»

Andrea Pirlo parla così del tecnico del Milan Stefano Pioli in un’intervista fatta da Massimo Ambrosini per Prime Video. Le dichiarazioni.

«Ci ha raccontato che quando ha iniziato a fare l’allenatore era in un modo e poi con il tempo è cambiato. Ho visto l’evoluzione che ha avuto e si è visto anche con il Milan. È un allenatore evoluto e che si evolve di giorno in giorno in base a quello che succede.»