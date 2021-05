Pirlo: «Giocare dopo il Milan? Siamo concentrati solo sul nostro match»

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa sul vantaggio di giocare conoscendo già il risultato del Milan. Le sue dichiarazioni

Andrea Pirlo ha rilasciato qualche dichiarazione sul vantaggio di giocare conoscendo già il risultato del Milan. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juventus in conferenza stampa: «Giocheremo dopo il Milan e potremo vedere il risultato ma il nostro obiettivo rimane solo quello di vincere ad Udine, saremo concentrati su quello.»

E sulla corsa tra rossoneri e bianconeri, dice: «Noi e il Milan squadre più in difficoltà? Non so. Sarà una lotta con tante squadre fino all’ultima giornata. Ci sarà da lottare, da fare più punti possibili. Saranno partite difficili e ne guardiamo una alla volta, vediamo da domani».