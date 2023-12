Pirlo svela il retroscena: «Guardiola mi voleva al Barcellona, poi è arrivato Ibra al Milan e..»

L’ex Milan e attuale allenatore della Sampdoria Pirlo si è raccontato a Radio Serie A ricordando tra le varie il periodo in rossonero e svelando un retroscena

RETROSCENA DI MERCATO – «Era il periodo di Calciopoli, avevamo appena vinto il Mondiale e non si capiva come sarebbe ripartita le serie A. Io avevo già firmato il contratto con il Real Madrid quando al primo giorno di ritiro con il Milan ci comunicarono che saremmo ripartiti dalla Serie A con una penalizzazione, quindi in accordo con il mio procuratore e con Galliani ho firmato con il Milan. Durante il trofeo Gamper venni chiamato da Guardiola nel suo ufficio perché mi voleva al Barcellona, intanto si stava concretizzando anche l’idea e la possibilità che Ibra venisse al Milan. Alla fine Ibra arrivò e rimasi lì anche io»

