Pioli, che voto dà alla stagione del Milan? Lui reagisce così in conferenza stampa pre Inter

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Inter, ha parlato così del voto e del bilancio alla stagione

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan Inter, Stefano Pioli ha preferito dribblare le domande relative ai voti e ai bilanci sulla stagione (ancora in corso) dei rossoneri. Le sue dichiarazioni.

CHE VOTO DA’ ALLA STAGIONE – «No, non rispondo. Non do voti e bilanci, lo faccio alla fine».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN INTER