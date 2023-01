Pioli: «Vasquez non è ancora pronto per giocare». Le parole di Pioli sulla questione portieri e sul neo acquisto

In conferenza stampa, Stefano Pioli ha spiegato le gerarchie per la difesa della porta rossonera e perché non è ancora sceso in campo Vasquez.

LA PORTA – «I nostri avversari stanno concretizzando con una percentuale altissimo ma stiamo concedendo occasioni troppo importanti e diventa difficile anche per il portiere metterci una pezza. Il collettivo deve difendere meglio. Vasquez non lo vedo ancora pronto per giocare».

