Pioli via dal Milan? Deciso il futuro del tecnico: cosa succederà. Tutti gli aggiornamenti sulla panchina dei rossoneri

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli, la cui posizione sulla panchina del Milan è stata in discussione nelle ultime settimane.

CRISCITIELLO – «Pioli, comunque andrà, a giugno avrà chiuso la sua esperienza in panchina e il voto che bisogna dargli non può che ballare tra 7 e 9. È giunto il momento di cambiare, lo sanno tutti, ma non ora e non prima della fine della stagione»