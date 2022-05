Pioli sulla proprietà rossonera: «Ci ha dato sostegno, fiducia e ci ha fatto lavorare nel miglior modo possibile». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan ha parlato della proprietà rossonera. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«Ci ha dato sostegno, fiducia, ci ha fatto lavorare nel miglior modo possibile e non ci ha mai fatto mancare nulla anche in periodi complicati come quello del lock down. Ci siamo sempre sentiti tutelati e protetti»

