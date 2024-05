Giroud spiega la scelta di andare ai Los Angeles Fc: «L’ho fatto per questo motivo. LLoris…». Le parole dell’attaccante francese

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Canal+ dell’addio al Milan e la firma con i sol Los Angeles Fc. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

LOS ANGELES – «Ho sempre desiderato finire lì la carriera, anche da un punto di vista familiare, l’esperienza di vita e la possibilità di scoprire un paese lontano ma pur sempre anglofono, un aiuto per i miei figli che sono nati a Londra».

LLORIS – «E’ una cosa bellissima, mi ha parlato della vita a LA, del club e dei tifosi, così come delle persone che lavorano nel club come John Torrington, il direttore che è venuto a Milano per vedermi e farmi firmare il contratto».