Pioli sulla panchina a Romagnoli: «L’ha accettato, non era contento»

In conferenza stampa Stefano Pioli è tornato a parlare della scelta di non schierare Romagnoli contro la Roma:

«Romagnoli ha accettato la mia scelta, giustamente non con soddisfazione, ma è un giocatore importante e il capitano. Non era contento ma si è messo a disposizione per la partita successiva e ogni giocatore deve fare il massimo in allenamento e accettare le scelte del proprio allenatore».