Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato anche delle condizioni di Ante Rebic infortunato al gomito:

«Rebic credo che non sarà disponibile per domani e nella prossima settimana farà un nuovo controllo per capire quando potrà tornare. L’assenza di Rebic è un assenza importante perché stiamo parlando di un giocatore determinante non solo in zona gol. Ci manca un giocatore importante ma fortunatamente ne ho altri a disposizione».