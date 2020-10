Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato della possibilità di recuperare Calhanoglu per il match di domani contro la Roma

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma. Il tecnico rossonero ha commentato la condizione di Calhanoglu, fortemente a rischio per il match di domani:

«Siamo stati bravi a non far pesare le assenza in questo inizio. Calhanoglu e Rebic stanno meglio, Rebic sicuramente non ci sarà, ma penso sia difficile anche per Calhanoglu».