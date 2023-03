Pioli a Sky: «Tifosi unici. Vi spiego le scelte di formazione»

Stefano Pioli ha parlato a Sky prima di Milan Salernitana. Queste sono le dichiarazioni del tecnico rossonero

QUARTI DI CHAMPIONS – I nostri tifosi sono unici, tutte le vittorie le dedichiamo a loro, al club, a noi stessi. Il passaggio del turno è importante per l’Europa ma siamo concentrati ora su questa partita perché arriviamo da una sconfitta in campionato.

SALERNITANA – Dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione. Dobbiamo giocare bene tecnicamente, avere un buon approccio e controllare la gara.

SCELTE – L’idea è quella di mettere in campo la formazione migliore. Krunic, Diaz e Leao non sono scesi in campo a Firenze, hanno recuperato. Abbiamo fatto solo due cambi perché penso che questa sia la formazione migliore.