Pioli si fida di Leao: il portoghese al centro dell’attacco contro l’Udinese

Pioli ha elogiato Leao in conferenza: il portoghese sembra aver cambiato atteggiamento e si appresta a partire titolare domani sera

Finalmente il vero Leao. Pioli non ha dubbi e in conferenza ci ha tenuto a sottolineare come la mancanza del goal non sia assolutamente un problema.

SCATTO MENTALE – L’ex Lille ha fatto quel decisivo scatto mentale che lo ha trasformato da talento indolente a giovane promessa. Rafa è molto più dentro le partite e ha capito che anche la fase di non possesso è importante come e più di quella con la palla tra i piedi. Domani partirà titolare al posto dell’infortunato Ibra: il ritorno al goal coronerebbe alla grande un periodo ottimo.