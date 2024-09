Pioli SENTENZIA: «Credo che Ronaldo sia MIGLIORE di Messi» Le PAROLE dell’ex allenatore del Milan

Come riportato sul proprio profilo X da Nicolò Schira, Stefano Pioli ha elogiato in conferenza stampa Cristiano Ronaldo

Dopo l’esordio in campionato vinto per 3-0, oggi in scena la seconda gara per Stefano Pioli alla guida dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Ottavi di finale di King Cup contro l’Al Hazem con i gialloblu nettamente favoriti. Alla vigilia l’ex allenatore del Milan ha lasciato queste dichiarazioni ai microfoni di TNT Sports, sottolineando la sua opinione riguardo il duello tra Ronaldo e Messi.

PAROLE – «Penso che Cristiano Ronaldo sia superiore a Lionel Messi, ha fatto più gol che partite».