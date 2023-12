Pioli in bilico, spunta la richiesta di aiuto ai senatori: cosa è successo a Milanello

Stefano Pioli è in bilico sulla panchina del Milan: spunta la richiesta di aiuto a tre importanti senatori della rosa rossonera

Come riportato da Tuttosport, Stefano Pioli, in bilico sulla panchina del Milan, ha chiesto aiuto a tre importanti senatori del gruppo rossonero in vista della gara di domani contro il Frosinone.

Maignan, Calabria e Theo Hernandez sono i tre leader dello spogliatoio rossonero chiamati a tirare fuori la squadra dal momento delicato. Contro la squadra di Di Francesco servono necessariamente i tre punti.