Pioli recupera pezzi: «Theo Hernandez e Calabria a disposizione»

Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Sassuolo ha parlato così dei recuperi e delle condizioni degli infortunati. Le dichiarazioni del tecnico.

CONDIZIONI THEO HERNANDEZ – «Ieri si è allenato in gruppo, non ha manifestato nessun problema. Dovrebbe essere a disposizione per la gara di domani.»

CALABRIA E TOMORI – «Davide ha preso una brutta botta ma si è allenato con la squadra, sta bene ed è a disposizione. Fik sicuramente non è a disposizione.»

