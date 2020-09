Pioli: «Questo è solo il primo passo, non ho dubbi sulla mia squadra»

Intervenuto nel corso di un’intervista per Dazn, Stefano Pioli ha commentato con queste parole il ritorno del Milan in Europa League

Intervenuto nel corso di un’intervista per Dazn, Stefano Pioli ha commentato con queste parole il ritorno del Milan in Europa League: «Sapevo che ci eravamo preparati bene, la squadra lo ha dimostrato. Dovremmo ulteriormente crescere e migliorare in altre situazioni. Avevo il timore della prima partita dopo 40 giorni. Non avevo dubbi, invece, sulle qualità e i principi della squadra. Da gennaio questa squadra dimostra di essere di alto livello».

Sulla prossima sfida: «Questo è solamente il primo passo. L’obiettivo è andare ai giorni e continuare a crescere e migliorare. Il Bodo/Glimt è una squadra forte che sta comandando il campionato norvegese. Noi dobbiamo pensare prima alla sfida contro il Bologna di lunedì».

Su Ibra: «Lui in campo è un giocatore troppo intelligente. Capisce dove è meglio posizionarsi per darci delle situazioni vantaggiose. L’abbiamo usato come punta di riferimento alto. E’ un campione, mi aspetto questo e anche di più da lui».