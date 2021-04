Pioli punta alle qualità e geometrie di un giocatore per la Champions

Il Milan sabato sfiderà il Parma. Stefano Pioli punta molto sulle qualità di Ismael Bennacer, tornato titolare dopo diversi infortuni

Nove gare nelle quali il Milan dovrà blindare un posto nella prossima Champions League. Stefano Pioli contro il Parma si affiderà a Ismael Bennacer. Lo riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

L’algerino è tornato finalmente titolare dopo una stagione travagliata da infortuni. L’ex Empoli è troppo importante per il tecnico rossonero e ora le sue geometrie saranno fondamentali per consolidare l’attuale posizione in classifica.