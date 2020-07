Pioli pronto a lanciare Paquetà dal primo minuto, Bonaventura…

Stefano Pioli potrebbe schierare Lucas Paquetà dal primo minuto, al posto di Giacomo Bonaventura. Il brasiliano giocherà al fianco di…

Questa sera il Milan farà visita alla Spal nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. I rossoneri vorrebbe continuare l’ottima striscia positiva, dopo aver pareggiato in Coppa Italia in dieci uomini per gran parte della partita contro la Juventus e vinto le ultime due gare di campionato contro Lecce e Roma.

Stefano Pioli dovrebbe far riposare Giacomo Bonaventura. Al suo posto potrebbe essere schierato Lucas Paquetà. Il brasiliano vorrebbe dimostrare tutte le sue reali potenzialità e conquistare in via definitiva la fiducia del tecnico rossonero e della società di Via Aldo Rossi.