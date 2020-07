Gazzetta-Paquetà allontana le voci: «Non tornerò in Brasile»

Gazzetta, internamente un focus sulla situazione Paquetà dopo la prova incoraggiante vista contro la Roma domenica sera, si attende replica

NO AL BRASILE- “Paquetà allontana le voci: «Non tornerò in Brasile». Titola così la rosea per descrivere le intenzioni del giocatore, poi aggiunge: “Lucas ha smentito su Instagram le voci che lo davano in partenza per il Brasile, sponda San Paolo: «Ogni giorno dicono che vado in un club diverso, ho molto rispetto per il San Paolo ma questa notizia non è vera».