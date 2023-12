Pioli, altro che esonero: l’allenatore resta e punta un record

Negli ultimi giorni il tema caldo in casa Milan è il possibile esonero di Pioli. L’allenatore per ora resta e punta un record

Quella contro il Sassuolo può essere una partita importante per Stefano Pioli, non solo per spegnere le voci dell’esonero dal ruolo di allenatore del Milan ma anche per continuare a puntare un importante traguardo:

ha collezionato 211 presenze in panchina e attualmente occupa il quarto posto in classifica dei tecnici che hanno allenato i rossoneri. In vetta a questa graduatoria, c’è Carlo Ancelotti con 420 pachine, seguito da Capello con 249 e Rocco con 222.