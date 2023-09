Pioli a DAZN: «In Champions siamo il Milan, vogliamo vincere. Tonali e Donnarumma? Con me han dato tutto»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a DAZN prima della partita contro la Roma. Le sue parole

STESSO UNDICI – «La certezza che stiamo lavorando insieme da tempo e la convinzione che ci sono meccanismi da migliorare. Più giochiamo insieme e più miglioriamo».

POSIZIONE CALABRIA – «Dipenderà con chi vorrà uscire la Roma sui nostri terzini. In base a quella andremo ad occupare gli spazi. Faremo uno contro uno con gli esterni, avremo ampiezza e cercheremo di controllare la partita».

DONNARUMMA E TONALI IN CHAMPIONS – «Mi è piaciuto in quello che ho visto nei miei giocatori. Nessuna ansia, paura, ma solo eccitazione, entusiasmo. Siamo il Milan, vogliamo lottare ogni partita. Gli ex? Con me han dato tutto, li saluterò con piacere».