Pioli a DAZN: «Per noi stasera vale tanto. Motivazioni? Siamo alla pari». Le sue dichiarazioni prima di Atalanta-Milan

Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida tra Milan e Atalanta. Le sue dichiarazioni.

PARTITA – «L’Atalanta vorrà sicuramente riprendersi dalla sconfitta, ma è vero che a livello di motivazioni siamo nella stessa posizione perchè noi vogliamo dare continuità e loro tornare a fare bene quindi è una partita da giocare con attenzione e determinazione»

THEO HERNANDEZ – «L’idea è di cercare di sfruttare le caratteristiche dei nostri giocatori. Oggi Theo interpreterà la fase difensiva da più centrale ma quando avrà lo spazio se ci sarà occasione per creare superiorità numerica può farlo»

VITTORIA – «Per noi vale tanto, per noi oggi ha un peso importante questa partita perchè è da tempo che non vinciamo tre partite consecutive e dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione per vincere la partita»