Pioli punta su Diaz e Tomori: «Hanno qualità e sono in continua crescita»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa della crescita di due giovani come Brahim Diaz e Tomori. Ecco le parole del tecnico

Nel corso della conferenza stampa di vigilia per Juve Milan, Stefano Pioli ha parlato della crescita di Brahim Diaz e Tomori, tra i protagonisti dell’inizio del Milan in stagione. Le parole del tecnico.

DIAZ E TOMORI – «Hanno grandissima qualità e disponibilità, sono alla ricerca del dettaglio in più per continuare a crescere. Hanno sfruttato bene l’esperienza in un campionato nuovo, non è facile adattarsi così velocemente. Sono ragazzi di qualità e molto seri».

