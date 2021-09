Brahim Diaz a Sky: «Sono molto arrabbiato, potevamo vincere»

Brahim Diaz ha parlato al termine della gara tra Liverpool e Milan: tanta rabbia per non essere riusciti a portare a casa dei punti

Brahim Diaz, intervenuto a Sky nell’immediato post partita di Liverpool-Milan, ha analizzato in questo modo la gara:

«Credo che non abbiamo iniziato nella maniera migliore, loro erano aggressivi, poi abbiamo tirato fuori l’intensità e rimesso in piedi la partita. Grande peccato non portare a casa punti, Siamo il Milan e abbiamo dimostrato che possiamo giocare anche contro le grandi squadre. Sono molto arrabbiato perchè credo che potevamo vincere qui».