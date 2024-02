Pioli spiazza tutti: «Tre squadre sono favorite per l’Europa League». C’è anche un’italiana! Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa delle favorite per l’Europa League, spiazzando tutti e inserendo una squadra italiana tra le tre citate. Ecco le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro il Rennes, valida per i playoff, in programma domani sera a San Siro:

PAROLE – «Prima di mettere il Milan passiamo questo turno. Bayer Leverkusen, Liverpool e Atalanta sono le squadre favorite».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN RENNES