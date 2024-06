Probabili formazioni Italia Albania, Spalletti ha DECISO l’attacco: inizia l’Europeo degli Azzurri, le possibili scelte

Sabato 15 giugno sarà la giornata d’esordio in Euro2024 per gli Azzurri. Spalletti ha già pensato all’11 da far scendere in campo contro l’Albania: nessun giocatore del Milan è stato convocato dall’Italia per questa competizione.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. CT: Luciano Spalletti.

ALBANIA (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mihaj; Asllani, Ramadani, Laçi; Asani, Manaj, Bajrami. CT: Sylvinho