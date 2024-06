Milan Under 23, ESCLUSO l’Ancona! Via libera per la Seconda squadra rossonera. Arriva l’ANNUNCIO di Gravina su quando potrebbe arrivare l’ufficialitá

Nella giornata di oggi, venerdì 14 giugno 2024, si è riunito il Consiglio Federale e tra i temi trattati c’è l’esclusione dell’Ancona dal campionato di Serie C e il possibile via libera al Milan per la formazione Under 23.

Esclusione confermata per la formazione marchigiana, e a breve potrebbe anche arrivare l’ufficialità dell’iscrizione della formazione rossonera, così come annunciato da Gravina:

PAROLE – «Gli organici saranno pronti entro fine giugno».