Sacchi DUBBIOSO sulla scelta di Fonseca: «A Roma non aveva fatto bene, speriamo che sia migliorato…». Le parole dell’ex allenatore

L’ex allenatore del Milan Sacchi ha parlato a margine della ‘Milano Football Week’ per analizzare la scelta del nuovo allenatore rossonero, Paulo Fonseca. Le parole riportato da TMW.

PAROLE – «L’ho visto quando allenava in Ucraina e aveva fatto bene, a Roma non tanto. In Francia non l’ho seguito, speriamo che sia migliorato. Sul Milan aggiungo che quest’anno non ha sempre giocato in 11…».