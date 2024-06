Broja Milan, i rossoneri volano in Germania per osservarlo! Può ARRIVARE a Milano a prescindere da Zirkzee ULTIME

Il Milan osserverà all’Europeo Broja! Può arrivare a Milano a prescindere da Zirkzee. Le ULTIME di calciomercato

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto del calciomercato Milan a Sky Calciomercato L’Originale parlando anche di Broja per l’attacco rossonero.

PAROLE – «Zirkzee è stato convocato dall’Olanda e quindi almeno fino a metà della prossima settimana non ci saranno aggiornamenti. Bisognerà capire come il Milan vorrà gestire questa situazione. Se vuole che Kia faccia un passo in avanti, la vedo molto difficile. Domani uno scout del Milan sarà a Dortmund per vedere dal vivo Broja. Lo vorrebbe prendere a prescindere da Zirkzee».