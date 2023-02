Pioli non è in discussione: è l’uomo giusto per portare il Milan fuori dalla crisi

Pioli ha la fiducia della dirigenza rossonera nonostante gli ultimi risultati: per Maldini e Massara sono convinti che porterà il Milan fuori dalla crisi

Sul banco degli imputati, dopo i risultati delle ultime settimane, è finito anche Stefano Pioli che sembra aver perso un po’ il filo.

Al momento Pioli non è comunque in discussione e la dirigenza rossonera è convinta che sia l’uomo giusto per portare il Milan fuori dalla crisi, ma è ovvio che se non arriveranno risultati positivi nelle prossime partite i pensieri di Maldini e Massara potrebbero anche cambiare.