Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan Torino, Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione su Pobega

Stefano Pioli non dimentica Pobega e riconosce la sua crescita. Le parole del tecnico del Milan sul centrocampista in prestito ai granata in conferenza stampa: «Tommaso sta facendo molto bene. Ha le caratteristiche giuste per il gioco di Juric, è in continua crescita».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE