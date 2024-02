Pioli via dal Milan ma non dalla Serie A: il clamoroso scenario per il 2024/25. Chi ci pensa

Pioli via dal Milan ma non dalla Serie A: il clamoroso scenario per la stagione 2024/25. Ecco chi ci pensa

Spunta un clamoroso scenario in vista della prossima stagione. Pioli potrebbe lasciare la il Milan ma non il campionato di Serie A.

In particolare – come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino – sarebbe il Napoli a pensare all’attuale tecnico rossonero. Pioli potrebbe balzare presto in pole position in quanto obiettivo più raggiungibile tra tutti quelli presenti attualmente nella lista del presidente De Laurentiis.