Pioli Milan, quotazioni in rialzo: TUTTI gli aggiornamenti sul futuro della panchina

Pioli Milan, in rialzo le quotazioni del tecnico: TUTTI gli aggiornamenti sul futuro della panchina rossonera

Tuttomercatoweb ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli che, nonostante abbia ancora un anno di contratto con il Milan, è tutt’altro che scontato possa restare ancora alla guida dei rossoneri.

Tutto dipenderà dal finale di stagione. Il cammino in Europa League e il secondo posto in campionato hanno rialzato le quotazioni del tecnico, ma tutto dipenderà da come andranno queste ultime settimane.