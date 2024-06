Pioli Milan, CLAMOROSA ipotesi per l’ex rossonero! Lascia la Serie A, è in corsa con LORO due

Pioli-Milan, clamorosa ipotesi per l’ex tecnico rossonero: può diventare CT della Serbia. In corsa con lui anche Allegri e Sarri

Come riportato da Telegraf, Stefano Pioli, ex tecnico del Milan accostato all’Al Ittihad nelle ultime settimane, potrebbe invece ripartire da una Nazionale dopo i 5 anni trascorsi in rossonero.

L’emiliano infatti sarebbe in piena corsa per diventare CT della Serbia con la Federazione che cambierà CT dopo la prematura eliminazione dall’Europeo tuttora in corso. In corsa con Pioli ci sarebbero anche Allegri (al momento favorito) e Sarri. Sullo sfondo la suggestione legata a Jurgen Klopp.