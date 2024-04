Pioli Milan, prende quota questo INCREDIBILE scenario: gliel’ha promesso Cardinale, cosa succede

Pioli-Milan, il tecnico viaggia verso la permanenza ma il rinnovo potrà arrivare solo con l’eventuale vittoria dell’Europa League

Come riferito da Tuttosport, comincia a prendere forma un clamoroso scenario per quanto riguarda il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il tecnico, al netto degli ultimi due mesi di stagione che saranno decisivi per orientare definitivamente i giudizi tra corsa al secondo posto e missione Europa League, viaggia verso la conferma anche per la stagione 2024-2025, l’ultima prevista dall’attuale contratto.

Pioli dunque comincerebbe l’annata in scadenza, una pratica comune nel mondo americano ma inusuale in Italia e soprattutto in una big. Proprio per questo è spuntata una promessa di Cardinale all’allenatore emiliano: in caso di vittoria dell’Europa League si aprirebbero le porte di un prolungamento fino al 2026.