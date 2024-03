Pioli Milan, CLAMOROSO scenario: Cardinale gli ha prospettato questa cosa per la prossima stagione

Pioli-Milan, clamoroso scenario all’orizzonte: il tecnico può restare in rossonero anche senza rinnovo. Tutti i dettagli

Come riferito da Tuttosport, gli ultimi due mesi di stagione tra campionato ed Europa League saranno decisivi per Stefano Pioli per strappare la conferma sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione, al momento l’ultima garantita da un contratto fino al 30 giugno del 2025.

La novità, clamorosa, degli ultimi giorni è che non solo le chance di permanenza del tecnico sono in aumento ma lo sarebbero anche senza rinnovo: in sostanza Pioli comincerebbe la prossima stagione con il contratto in scadenza, una pratica non vista di buon occhio in Italia ma di prassi comune in America. Pioli avrebbe già dato la sua piena disponibilità a questa opzione.