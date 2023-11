Pioli Milan, ciclo ai titoli di coda: in arrivo il ribaltone in panchina

Pioli Milan, il suo ciclo sulla panchina rossonera è ormai arrivato ai titoli di coda: in arrivo il ribaltone

La sconfitta rimediata ieri in casa in Champions League contro il Borussia Dortmund non solo ha compromesso il cammino europeo del Milan ma ha anche segnato il futuro di Pioli.

Come riportato da Nicolò Schira, infatti, il suo ciclo in rossonero è giunto ai titoli di coda. Difficile un cambio a stagione in corso, ma a giugno il ribaltone in panchina appare inevitabile.