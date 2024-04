Pioli Milan, Montolivo non ha dubbi: «Lavoro ottimo ma i tifosi non gli perdonano questa cosa»

Pioli-Milan, Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero, è convinto che i derby persi pesino nel giudizio dei tifosi

Ospite a DAZN, Riccardo Montolivo ha parlato così di Pioli:

PAROLE – «Questi ultimi cinque derby persi credo siano un motivo per cui una parte della tifoseria rossonera non voglia più Pioli come allenatore del Milan. Il lavoro di Pioli è ottimo, però tanti tifosi non gli perdonano questi ultimi cinque derby di fila persi e soprattutto come sono stati persi. In questi derby non c’è stata praticamente partita».