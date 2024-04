Pioli Milan, Marocchi sul tecnico: «Per lui settimana terribile. Deve evitare questo doppio scenario»

Pioli-Milan, Giancarlo Marocchi, ex calciatore e opinionista, ha avvisato il tecnico: per lui settimana terribile

Ospite a Sky, Giancarlo Marocchi, ex calciatore e opinionista, ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli in vista della doppia sfida contro la Roma in Europa League e contro l’Inter in campionato lunedì prossimo. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Settimana terribile per il Milan: puoi essere eliminato dalla Roma e l’Inter può vincere lo scudetto in casa tua vendicandosi di quanto avvenuto due anni fa».