Pioli Milan: rullino Scudetto nel 2024! Il precedente Rangnick, così l’allenatore può scacciare il fantasma Conte

Il Milan di Pioli in questo 2024 sta tenendo un rullino da Scudetto. Così l’allenatore scaccia il fantasma Conte come fatto con Rangnick

Il vento è cambiato. Da metà dicembre 2023 ad oggi il Milan di Pioli non conosce la parola sconfitta in campionato. Nove risultati utili consecutivi con 7 vittorie e 2 pareggi e vittime illustri. Ultima il Napoli con i tre punti firmati da quel Theo Hernandez che, dopo la trasferta di Empoli, è stato uno dei primi a confermare la piena fiducia nel proprio allenatore.

A lui hanno fatto seguito prima Ibrahimovic, poi Furlani e infine Scaroni. Il tutto, per scacciare quelle voci che lo vogliono al passo d’addio a fine stagione con Antonio Conte, su tutti, pronto a prenderne il posto. Il messaggio è chiaro: squadra e società sostengono il proprio allenatore, nessuno rema contro. Pioli intanto fa parlare il campo e va avanti per la sua strada. Uno scenario che sembra già visto in casa rossonera:

chiedere a Ralf Rangnick. Era la stagione del Covid e del lockdown, si scendeva in campo a luglio e nella seconda parte del campionato il Milan aveva fatto 30 punti su 36. Eppure sembrava tutto scritto per il cambio in panchina. Invece poi è arrivato il dietrofront. Mai scelta fu più azzeccata: “Freed from desire” diventa “Pioli is on fire“- prima cantata dai giocatori in pullman, poi da uno stadio intero – la musichetta Champions torna a sentirsi dalle parti di Milanello dopo 7 anni e l’anno successivo, a metà febbraio, il sorpasso decisivo all’Inter vuol dire scudetto.

Quest’anno i troppi infortuni, l’eliminazione in Champions e la distanza proprio dai cugini neroazzurri capolisti, avevano messo tutto di nuovo in discussione. Proprio come in quel 2019-20, però, ancora una volta a dicembre Bergamo e l’Atalanta sono diventati il crocevia per la svolta. Il Milan corre e regge i ritmi dell’Inter e punta l’Europa, il Rennes e Conte sono avvisati.