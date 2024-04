Pioli Milan, Marchegiani a sorpresa: «Secondo posto? Va valutato in due modi diversi. Vi spiego»

Pioli-Milan, Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, ha analizzato il secondo posto dei rossoneri in classifica

Intervenuto a Sky, Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, ha commentato così il secondo posto del Milan in campionato e di conseguenza il lavoro di Pioli:

PAROLE – «Essere secondo, a 69 punti, potrebbe essere tanto un grande risultato come potrebbe essere una delusione enorme perché hai una squadra meno forte di te, o comunque forte come te, che ha fatto 15 punti in più».