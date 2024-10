Pioli Milan, Garlando DIFENDE il tecnico e ATTACCA Fonseca: «Pensi al suo lavoro e non faccia le PULCI ad altri. Inter? Battuta SOLO per un motivo»

Pioli Milan, Luigi Garlando, noto giornalista, ha difeso l’ex tecnico rossonero attaccando Paulo Fonseca: le sue dichiarazioni

Pioli Milan, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha dichiarato:

PAROLE – «Aggiorniamo l’elenco delle critiche di Paulo Fonseca al Milan che ha ereditato. Aveva già fatto notare che non difendeva bene che si affidava soprattutto al contropiede, invece di controllare la partita attraverso il possesso. Ieri ha allungato la lista delle inadempienze”. Il riferimento di Garlando e alla seguente frase di Fonseca: “Il Milan giocava partite individuali, cambiarlo è difficile e serve tempo. Più si ascolta il tecnico portoghese, più si infittisce il mistero; ma come avrà fatto Stefano Pioli, con tutte quelle imperfezioni, a vincere uno scudetto che mancava da 11 anni, a raggiungere una semifinale attesa per 15 stagioni e ad archiviare due secondi posti? Dal momento che finora Fonseca ha sconfitto solo il Venezia, il Lecce e l’Inter meno motivata degli ultimi tre anni, qualcuno della comunicazione dovrebbe consigliargli di concentrarsi di più sul presente e sul futuro e di voltarsi di meno indietro per fare le pulci ad altri».