Pioli Milan, il futuro in cinque giorni: Cardinale chiaro col tecnico. Ha solo un modo per tenersi il Diavolo

Pioli-Milan, il futuro in cinque giorni: il tecnico deve superare la Roma in Europa League e non perdere il derby con l’Inter

I prossimi cinque giorni, a partire dalla gara di questa sera contro la Roma in Europa League, ritorno dei quarti di finale, saranno decisivi per il futuro di Stefano Pioli in rossonero.

Come riferito da Tuttosport, Gerry Cardinale ha nuovamente avvisato il tecnico: per blindare la permanenza sulla panchina del Diavolo nella prossima stagione, Pioli deve raggiungere le semifinali di Europa League e deve quantomeno non perdere (anche se sarebbe meglio una vittoria) il derby di lunedì contro l’Inter evitando così la festa scudetto degli uomini di Inzaghi.