Pioli Milan: novità sul futuro del tecnico. Cosa accadrà in estate per quanto riguarda l’allenatore rossonero

Iniziano ad essere messe sotto la lente d’ingrandimento tutte le varie posizioni in casa Milan in seguito all’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter. Una di queste è chiaramente quella dell’allenatore, Stefano Pioli.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, c’è grande fiducia nella professionalità del tecnico, con il quale i rapporti sono ottimi ma che inevitabilmente sarà anche lui oggetto di valutazioni alla luce dei verdetti che emetteranno le ultime tre partite dei rossoneri in campionato.