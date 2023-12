Pioli via dal Milan in estate? Due sogni per la panchina del futuro: tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

A fine stagione potrebbero separarsi le strade del Milan e di Stefano Pioli. Per questo motivo i rossoneri sarebbero già alla ricerca di un sostituto con cui aprire un nuovo ciclo.

Come riportato da Sportitalia, potrebbero essere due i sogni per la panchina del futuro: da un lato Antonio Conte, ancora libero in attesa di ripartire proprio la prossima stagione, dall’altro c’è Thiago Motta, che ben sta facendo in questo campionato col suo Bologna.